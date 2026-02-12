Confirman 28 muertes por sarampión en México

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que hasta el momento se han confirmado 28 fallecimientos a causa de sarampión en el país, y adelantó que podría sumarse un caso más en las próximas horas, en caso de que se confirme el diagnóstico.

“Sí, actualmente tenemos 28 casos confirmados, hay un caso más que será el 29 en caso de que se confirme que fue por sarampión”, declaró el funcionario.

Detalló que la mayoría de las defunciones se registraron al inicio del brote, particularmente en el estado de Chihuahua, y principalmente en personas que no contaban con vacunación.

“Es importante también señalar que 21 de los casos ocurrieron al principio, fundamentalmente en Chihuahua, en gente que no se había vacunado”, explicó.

Kershenobich agregó que posteriormente se registraron siete u ocho fallecimientos adicionales. En algunos casos, los pacientes presentaban enfermedades previas; sin embargo, también hubo complicaciones derivadas directamente del sarampión.

El secretario reiteró que el número oficial de decesos confirmados es de 28, con un caso adicional en proceso de dictaminación, que podría elevar la cifra a 29.

El secretario de Salud de Durango, Moisés Nájera Torres, informó que se confirmó un caso positivo de sarampión en un menor de ocho años originario de El Mezquital, quien fue trasladado en estado grave al Hospital Materno Infantil y lamentablemente falleció.

El menor presentó complicaciones severas tras adquirir el virus durante un traslado laboral familiar al estado de Sinaloa, lo que refuerza la importancia de la prevención, especialmente cuando viajan a otros estados.