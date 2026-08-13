Confirman al menos 239 muertos por terremoto

Al menos 239 personas perdieron la vida y 3 mil 755 sufrieron heridas por el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El potente sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), situado en la región del Pacífico, deja además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24 mil 324 familias afectadas, según datos disponibles 48 horas después del terremoto.

Un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos colombianos, sufrieron de alguna manera los efectos del terremoto, aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevados se concentran en el centro y el suroeste del país.

Además del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, la devastación es grave en el Valle del Cauca y Risaralda, cuyas capitales, Cali y Pereira, respectivamente, sufrieron la mayor cantidad de víctimas mortales reportadas por el momento.

La información de la UNGRD agrega que el terremoto, el más fuerte sufrido por el país en este siglo, deja un balance parcial de 9 mil 215 viviendas destruidas, otras 45 mil 457 averiadas y 140 edificios colapsados en cuyas ruinas miles de rescatistas y voluntarios buscan a personas atrapadas.

El sismo también afectó 188 hospitales o centros de salud, así como mil 667 escuelas o colegios y 43 acueductos, mientras que dos aeropuertos sufrieron graves daños.

Sobre rechazo de ayuda

En este marco, el gobierno ultraderechista negó el miércoles los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas por “consideraciones ideológicas”.

El gobierno explicó que está recibiendo la ayuda humanitaria ofrecida luego del sismo, pero aclaró que solo solicitó equipos de búsqueda y rescate a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

Frenan labores de rescate de Topos de Tlatelolco

Mientras los equipos de emergencia trabajan entre edificios colapsados, una brigada mexicana que buscaba sumarse a las labores de rescate recibió una respuesta que tomó por sorpresa.

Los Topos Tlatelolco informaron que, por ahora, las autoridades colombianas no permitirán su ingreso al país, pese a que la organización ofreció apoyo técnico y humanitario para localizar y rescatar a personas que pudieran permanecer bajo los escombros.

Los Topos Tlatelolco comenzaron gestiones para participar en las labores de emergencia y apoyar a los grupos que permanecen desplegados en las zonas afectadas.

Sin embargo, la brigada explicó a través de sus redes sociales que, luego de haber tenido comunicación directa con Silvia Vallen, Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos de Colombia, les informó que, Colombia no permitirá el ingreso de grupos de rescate externos, debido a que considera que las labores de atención están siendo cubiertas por sus propios equipos especializados.

La decisión significa que los brigadistas tendrán que permanecer a la espera mientras las autoridades colombianas determinan si requieren ayuda internacional adicional.