Confirman asesinato de excandidato de Morena

Restos humanos abandonados en el norte de Veracruz correspondían al excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia Pérez, privado de la libertad por un grupo armado el pasado lunes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los restos abandonados en bolsas de basura en el municipio de Espinal correspondían a dos hombres, uno de ellos identificado como el excandidato morenista.

El organismo explicó que un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que dichos elementos pertenecen a dos víctimas, un de ellas fue identificada oficialmente con las iniciales R.V.P., es decir se trata del abanderado morenista.

Mientras que la segunda permanece en calidad de no identificada.

Ramón Valencia sustituyó en la candidatura a la alcaldía a su padre Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros en su casa de campaña a finales de abril del presente año, cuando iniciaron las campañas políticas de candidatos a las presidencias municipales.