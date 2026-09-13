Confirman brote de dengue en comunidad de Sinaloa

Las brigadas médicas y de auxilio que fueron desplegadas a la zona indígena serrana de Jicapore de Sinaloa municipio, en los límites con el estado de Chihuahua, donde se reportó la muerte de dos adolescentes y varios habitantes con extraños padecimientos, diagnosticaron que se trata de casos de dengue.

Personal de las Secretarías de Salud y Desarrollo Sustentable del Estado enviaron brigadas para atender a la población indígena y verificar las condiciones de salud de sus habitantes y brindarles los medicamentos requeridos y orientarlos sobre sus cuidados.

Jornada médica

Javier Barrón Aguayo, titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, dijo que durante una jornada médica conjunta del personal de Chihuahua y Sinaloa valoró a los pacientes que presentaban diversos síntomas y su diagnóstico es que se trata de dengue, por lo que se les dotó de medicamentos y se les aplicó el tratamiento adecuado.

dijo que la atención médica permanecerá en la comunidad de Jicapore, la cual colinda con el vecino estado de Chihuahua, hasta que las personas afectadas por este padecimiento se restablezcan en su totalidad.

Comentó que las brigadas les llevaron apoyos humanitarios y los medicamentos necesarios para atender a los pacientes que presentan los síntomas del dengue, los cuales se veían preocupados por esta enfermedad.

Se conoció que en dicha comunidad que abarca hasta terrenos del vecino estado de Chihuahua, los adolescentes Adrián “N” de 15 años y David “N” de 17 años fallecieron presuntamente por haber sido contagiados de dengue y por desconocer esta enfermedad, no tuvieron la atención adecuada en lo más alto de la sierra.

Fue Hortensia López Gaxiola, del colectivo Tarahumara Sinaloense, la que emitió una alerta sobre una desconocida enfermedad que atacaba a los pobladores de Jicapore, ya que presentaban fiebres muy altas, náuseas y dolores de cabeza, por lo que estableció que se vivía en dicha zona una emergencia sanitaria.