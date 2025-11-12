Confirman brote de varicela en primaria de Piedras Negras

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras, Coahuila, confirmó un brote de varicela de nueve casos en una escuela primaria de la ciudad, por lo que por protocolo se envió a los estudiantes a tomar clases a distancia.

Explicó que el protocolo establece que debe existir un aislamiento de 10 días, mismo tiempo en el que los estudiantes no acudirán al salón de clases. Después de los 10 días, se prosigue con una valoración para determinar si es posible el regreso.

Incubación

“Puede llegar a durar más días, si en la valoración los alumnos siguen presentando heridas activas. La incubación va de siete a 21 días”, comentó.

A la par detalló que existe activos cinco brotes de pie-mano-boca, una infección causada por el virus Coxsackie, que se caracteriza por llagas en la boca y sarpullido o ampollas en las manos y los pies.

De esta infección los brotes son en tres escuelas distintas de Piedras Negras y Nava.