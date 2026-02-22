Confirman contagio de sarampión en bebé

La Secretaría de Salud de Morelos confirmó un nuevo caso de sarampión en el municipio de Jiutepec, con lo que la entidad registra un acumulado de nueve casos en lo que va del año 2026. Este último reporte corresponde a un menor masculino de ocho meses de edad, residente de dicha localidad, quien, a pesar de contar con la aplicación de la dosis cero, sostuvo contacto con un caso positivo en el municipio de Cuernavaca antes de recibir la inmunización.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias informaron que mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencionada de casos y el seguimiento puntual de contactos en las zonas correspondientes.

“En este sentido, se reitera el llamado a madres, padres y tutores para que revisen la Cartilla Nacional de Salud de toda la familia y acudan a su unidad médica más cercana para iniciar, completar o reforzar los esquemas de vacunación pertinentes”, pidió el sector Salud.