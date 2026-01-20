Confirman detención de El Mantecas

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio Sainz Salazar, “El Mantecas”, jefe de la facción Beltrán Leyva, vinculado al Cártel del Pacífico.

De acuerdo con las investigaciones se tiene conocimiento que en 2023, “El Mantecas” participó con un grupo de sicarios en las agresiones armadas en contra de personal militar y de la Guardia Nacional en la detención de Ovidio Guzmán.

Sainz Salazar fue capturado junto con siete integrantes: Israel Páez Quintero, José Almir Pacheco Quiroga, Jesús Gómez Soto, Joseino Pérez Gastelum, Daniel Caro Medina, Lino López Zazueta y Rodolfo Alejandro Rocha Ángulo.

Los efectivos también aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

El Gabinete de Seguridad informó que al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, los uniformados detectaron a un grupo de personas armadas que al notar su presencia realizó disparos de arma de fuego, tras lo cual los efectivos repelieron la agresión y controlaron la situación.