Confirman en zoológico brote de influenza aviar

Tres gansos canadienses murieron por influenza aviar en el Parque Zoológico de León, y se reportó el fallecimiento de dos patos silvestres y un zopilote.

Este 14 de noviembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó la presencia del virus.

El ZooLeón recibió el sábado los resultados oficiales de los análisis realizados a los ejemplares. La dependencia federal confirmó que las especies estudiadas dieron “positivo a influenza aviar”.

En consecuencia, en el sitio se activaron los protocolos sanitarios y se reforzaron las medidas de prevención y vigilancia.

La administración del parque atribuyó el contagio al arribo constante de aves migratorias.

“Debido a su amplia biodiversidad, ricos ecosistemas y cuerpos de agua, el Parque Zoológico de León funciona de manera natural como un refugio de paso que recibe constantemente aves silvestres externas y migratorias. Este entorno abierto es precisamente el motivo por el cual se originaron los contagios, ya que dichas poblaciones externas actúan como reservorios y vectores naturales del virus”.

En un comunicado explicó que el 7 y 9 de noviembre registró la baja de tres gansos canadienses, y con base en el procedimiento habitual de control, se les practicaron los análisis y necropsias correspondientes.

Ante una presentación epidemiológica singular, las muestras fueron remitidas al Senasica.