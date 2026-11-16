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Confirman en zoológico brote de influenza aviar

Noviembre 16 del 2026
Confirman en zoológico brote de influenza aviar

Tres gansos canadienses murieron por influenza aviar en el Parque Zoológico de León, y se reportó el fallecimiento de dos patos silvestres y un zopilote.

Este 14 de noviembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó la presencia del virus.

El ZooLeón recibió el sábado los resultados oficiales de los análisis realizados a los ejemplares. La dependencia federal confirmó que las especies estudiadas dieron “positivo a influenza aviar”.

En consecuencia, en el sitio se activaron los protocolos sanitarios y se reforzaron las medidas de prevención y vigilancia.

La administración del parque atribuyó el contagio al arribo constante de aves migratorias.

“Debido a su amplia biodiversidad, ricos ecosistemas y cuerpos de agua, el Parque Zoológico de León funciona de manera natural como un refugio de paso que recibe constantemente aves silvestres externas y migratorias. Este entorno abierto es precisamente el motivo por el cual se originaron los contagios, ya que dichas poblaciones externas actúan como reservorios y vectores naturales del virus”.

En un comunicado explicó que el 7 y 9 de noviembre registró la baja de tres gansos canadienses, y con base en el procedimiento habitual de control, se les practicaron los análisis y necropsias correspondientes.

Ante una presentación epidemiológica singular, las muestras fueron remitidas al Senasica.

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