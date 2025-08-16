Confirman identidad de minero número 20 en Pasta de Conchos

Las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos informaron que este viernes se notificó la identificación del minero Mauro Antonio Sánchez Rocha.

Autoridades entregaron esta información directamente a sus familiares, quienes accedieron a compartirlo con el resto de las familias y de la sociedad.

Con esta notificación, ya son 20 las familias notificadas sobre la identificación de sus seres queridos.

De ellas, 16 han recibido una entrega digna, mientras que cuatro más se encuentran en proceso, las cuales se completarán durante agosto y septiembre.

Asimismo, se informa que se han recuperado 23 mineros, restan tres por ser identificados.