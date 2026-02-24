Confirman muerte de “El Tuli”

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reveló que el domingo, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, también fue abatido Hugo “H”, alias “El Tuli”, identificado como el operador logístico, financiero y principal hombre de confianza del líder criminal, quien coordinaba los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las Fuerzas Armadas, el cual ofrecía hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado.

Agresión

El general secretario detalló que al intentar escapar en El Grullo, Jalisco, “El Tuli” agredió a personal militar, por lo que murió durante el enfrentamiento.

Destacó que a “El Tuli” se le encontraron armas, más de siete millones 200 mil pesos y casi un millón de dólares en efectivo.

“Con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo ‘H’, alias ‘El Tuli’, quien era el operador logístico, financiero y la principal persona de confianza de ‘El Mencho’, se encontraba en El Grullo, Jalisco.

“Desde ahí, él estaba coordinando bloqueo sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos en los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, negocios, instalaciones del gobierno y ofrecía además 20 mil pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial”, detalló.

Intentó escapar

En Palacio Nacional, el general secretario indicó que tras ser detectado se desplegó una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, y que al ser localizado, “El Tuli” intentó escapar a bordo de un vehículo y comenzó a agredir al personal militar, quienes repelieron la agresión “y ahí fallece este presunto delincuente”.

Detalló que se le encontraron dos armas —una corta y una larga—, que llevaba siete millones 200 mil pesos y 965 mil dólares americanos, así como cartuchos, cargadores y el vehículo.