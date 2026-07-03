Confirman muerte de tigre de bengala Kenzo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que, en el operativo de rescate del tigre de Bengala, Kenzo, que escapó hace unos días de un establecimiento privado autorizado para el manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió.

De acuerdo con información de la dependencia federal, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente, por lo que, debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión.

El ejemplar recibió atención médica inmediata; pese a estos esfuerzos, falleció.

Cancelan centro

Por lo anterior, la Profepa impuso la clausura total temporal del centro Animal Experience, de donde escapó el tigre de bengala el pasado 27 de junio.

La Profepa informó que, durante la inspección realizada al establecimiento, detectó irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del Plan de Manejo autorizado.