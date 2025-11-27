Confirman orden de aprehensión contra Raúl Rocha

El Gobierno Federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) ser testigo protegido.

De acuerdo con la Fiscalía, el 29 de noviembre del 2024, se abrió la carpeta de investigación 928/2024, derivado de una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras obtener información suficiente relacionada con Raúl Rocha.

El 21 de octubre pasado, el dueño de Miss Universo acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios. El 19 de noviembre se formalizó el acuerdo.

Luego, el 15 de noviembre se libró la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

La FGR indicó que, en la carpeta, hace 10 días, el Juez federal obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía.

Días después, el 19 de noviembre la FGR formalizó el acuerdo para que Rocha Cantú entregue información en calidad de testigo colaborador, lo que se conoce comúnmente como testigo protegido.

El modus operandi, según FGR

De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización operada por el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, huachicoleó combustible desde Guatemala y suministró armas para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

Esta organización adquiría y distribuía combustible robado o proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente.

Además, opera centros logísticos en Querétaro; “La Espuela” -dentro de Ferropolymers- recibía carrotanques con combustible; “El Patio”, en 5.ª La Chingada mezclas con MTBE y naita para mejorar calidad y presentación; el producto final se distribuía a AGUI-MAR, Fuchela y Palma SIKA; para la facturación utilizaban las empresas fachada Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.

Sobre el modus operandi del tráfico de armas, según la investigación de la Secretaría de Seguridad y la FGR, se detalla que la red operaba mediante empresas de seguridad privada utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento: Segurimex, S.A.P.l. de C.V., Seter, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.

Los escándalos en Miss Universo

A una semana de que la tabasqueña Fátima Bosch se coronara como Miss Universo 2025, los escándalos en torno a su triunfo han surgido desmesuradamente, pues acusan sobornos para darle la victoria y vínculos con el Gobierno Federal mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Nuevas críticas, rumores de influencias familiares y presunto favoritismo, fueron los señalamientos, ya que su padre fue señalado por tener conexiones con círculos de poder que habrían favorecido su victoria.