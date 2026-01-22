Confirman tres casos importados de sarampión

La Secretaría de Salud de Morelos confirmó la detección de tres casos importados de sarampión en el municipio de Tlaltizapán, al sur del estado, con lo que suman seis casos en este arranque de año.

Los casos corresponden a un menor de cinco años, su hermana de dos años y otra menor de dos años de edad, que fueron detectados en el albergue de jornaleros agrícolas del municipio.

Los pacientes ya presentaban síntomas al momento de su llegada a Morelos, lo que confirma que se trata de casos importados. Todos provienen de Amatenango, Chiapas, viajaron de manera conjunta y no contaban con antecedente de vacunación, sin evidencia de contagio local, informó el sector Salud.

La propagación del sarampión en México ha encendido alertas sanitarias a nivel nacional. De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA), hasta el 19 de enero se han confirmado más de siete mil 168 casos de sarampión y 24 defunciones relacionadas con esta enfermedad viral.

Ante la expansión del brote de sarampión, el Gobierno de México anunció el fortalecimiento de la vacunación contra el sarampión en zonas de alta concentración y movilidad de personas. Entre los puntos prioritarios se encuentran aeropuertos, terminales de autobuses y espacios de tránsito frecuente.

Las autoridades sanitarias señalaron que los adultos de 20 a 39 años deben iniciar o completar su esquema de vacunación, en particular quienes no recuerdan haber recibido la vacuna.

También se recomienda la aplicación de la vacuna a los siguientes grupos: niñas y niños de 12 y 18 meses, población infantil rezagada de dos a nueve años, personal de Salud, personal educativo y jornaleros agrícolas.