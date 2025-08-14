Confiscan más de 700 mdd en bienes a Maduro

El gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares (mdd) en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el Cártel de los Soles, que la administración de Donald Trump declaró el pasado julio como una organización terrorista.

La fiscal general de EE. UU. Pam Bondi, destacó este miércoles en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro.

“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 mdd que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Maduro fue acusado por la Unión Americana durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, de narcotráfico y terrorismo. En concreto, Washington asegura que este grupo está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano.