Conflicto entre EE. UU. y China sería catastrófico para ambos

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió que cualquier conflicto entre Washington y Pekín, ya sea en el plano económico o militar, tendría consecuencias catastróficas para ambas potencias y para el mundo.

“Cualquier conflicto entre Estados Unidos y China, ya sea económico o militar, sería una catástrofe para ambos países y para el mundo”, afirmó Rubio en una entrevista con Fox News, de la que este sábado fueron difundidos algunos adelantos.

Creciente competenciaentre naciones

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen en un contexto de creciente competencia estratégica entre las dos mayores economías del planeta, marcada por disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, así como por las tensiones en torno a Taiwán y el mar de China Meridional.

Pese al endurecimiento de la política de la administración de Donald Trump hacia Pekín, Rubio subrayó el enorme costo que tendría una confrontación directa entre ambas potencias, cuyo vínculo sigue siendo determinante para la estabilidad de la economía y la seguridad internacionales.