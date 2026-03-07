Conflicto puede “salirse de control”: António Guterres

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la guerra en Medio Oriente podría “escaparse del control de todos” y pidió detener de inmediato los combates para abrir negociaciones diplomáticas serias.

“El nivel de sufrimiento y daño causado a los civiles en toda la región es enorme”, afirmó Guterres.

“Es hora de detener los combates y avanzar hacia negociaciones diplomáticas serias. Lo que está en juego no podría ser más alto”, agregó.

La advertencia del jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llega en un momento de fuerte escalada militar en la región, tras los ataques y contraataques entre Estados Unidos, Israel e Irán que han elevado el temor a un conflicto regional más amplio.

En los últimos días, la tensión aumentó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, exigiera públicamente la “rendición incondicional” de Irán y anunciara una nueva fase de presión militar contra Teherán.

Consultado sobre esas declaraciones, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres continuará presionando para que las partes regresen a la mesa de negociaciones.

“La situación es horrible, pero puede empeorar fácilmente, y la única manera de resolverla es mediante negociaciones”, afirmó el portavoz.