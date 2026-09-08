Conflicto territorial se originó por 128 polígonos

El coordinador del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas (CNDCh), Miguel Ángel García Aguirre, denunció que la negativa de ganaderos chiapanecos para conciliar con los chimalapas tiene su origen en la existencia de 128 polígonos ilegales en territorio chima.

Con una copia de la Gaceta Parlamentaria del 12 de enero de 2012, García Aguirre demuestra cómo el entonces procurador agrario, Rosendo González Patiño, envió a Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, un resumen del conflicto.

La ejecución de las resoluciones presidenciales de los bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa, afectó 47 mil hectáreas, donde se localizan 128 pequeñas propiedades y 42 posesiones como si fueran tierras nacionales, apuntó el resumen.

El cambio del régimen en la tenencia de las tierras comunales se hizo con el apoyo del gobierno chiapaneco y de abogados, aseguró.