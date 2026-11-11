Confronta Lenia Batres al ministro Hugo Aguilar Ortiz

El ambiente en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se torna cada vez más ríspido. El lunes, el pleno fue escenario de una nueva discusión protagonizada por Lenia Batres Guadarrama, quien confrontó al presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, por su forma de guiar el debate y el otorgamiento del uso de la palabra.

“Estaba terminando la frase, es que yo la tenía primero. Si quiere darme la palabra el día que usted guste”, fue parte del reclamo de la ministra después de que Hugo Aguilar le concedió la palabra a Giovanni Figueroa Mejía.

El amparo directo en revisión 2286/2026 que la SCJN discutía, bajo la ponencia de Batres, trata sobre un conflicto de marcas en productos de cuero, donde la ministra propuso que se aplicara la Ley de Procedimientos Administrativos para fijar un plazo procesal de tres meses.

Durante la discusión, Lenia Batres recomendó someter el plazo a votación para confirmarlo y que “el ministro no interprete algo distinto”, en alusión a Figueroa Mejía, togado que había manifestado ciertas reservas con el proyecto.

Después, Hugo Aguilar dio el uso de la palabra a Giovanni Figueroa, Batres interrumpió a su compañero del Pleno bajo el argumento de que ella tenía primero la palabra.

“Perdón, ministra. Permítame, porque ya le había dado la palabra”, dijo rápidamente Aguilar Ortiz.

Sin embargo, la Batres exigió que se le diera la palabra antes de la discusión y visiblemente inconforme dijo “si quiere darme la palabra el día que usted guste”.

No terminó tensión

Batres Guadarrama mantuvo una actitud confrontativa y se negó a hablar.

Pero la tensión no terminó ahí. Ante señalamientos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa de que el proyecto tenía contradicciones, Lenia Batres acusó al pleno porque “por alguna razón parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña”.

Hasta el momento, la SCJN no ha aclarado cómo procederá para elegir a la persona que sucederá a Hugo Aguilar.