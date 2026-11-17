La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluyó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Lista de Personas Bloqueadas, ante la identificación de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones electorales.

De acuerdo con la información analizada por la UIF, el exfuncionario habría participado en un esquema de contratación con empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, en el que se identificaron posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos.

Los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas contaban con un alfil dentro del INE desde mucho antes de que Guadalupe Taddei Zavala llegara a la presidencia del organismo. Se trató de Juan Carlos Cuervo Escalona, quien ingresó a trabajar al instituto a finales de 2003, durante la gestión de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Vínculos comerciales

Asimismo, la dependencia identificó vínculos comerciales con empresas proveedoras del sector electoral, en las que el exservidor público presuntamente habría fungido como apoderado legal.

La UIF detectó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que consideró elementos relevantes para dar seguimiento a posibles irregularidades financieras relacionadas con dicho esquema.