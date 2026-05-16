Congelan cuentas de Moya y otros ligados al narco

Fuentes directivas del sector bancario confirmaron a el periódico El Universal el bloqueo de cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a sus familiares, así como al senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza, acusados por Estados Unidos de nexos con grupos criminales.

Según las fuentes consultadas, desde el pasado 6 de mayo llegó la notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las instituciones financieras del país.

Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desconocía si la UIF congeló las cuentas de los funcionarios.

Durante los últimos días, medios de comunicación dieron a conocer que la UIF congeló cuentas a Rubén Rocha Moya y sus hijos, así como a otros funcionarios presuntamente ligados con narcotraficantes.

Díaz Vega, de empresario a secretario de Finanzas de Rocha

Según su currículum vitae, disponible en la página de Internet del Gobierno de Sinaloa, Díaz Vega cuenta con estudios de licenciatura en contabilidad, pero no se específica la universidad donde la cursó.

Del 1.º de noviembre de 2021, comienzo de la administración del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, al 30 de septiembre de 2024, fungió como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Después el mandatario estatal designó a Joaquín Alberto Landeros Guicho en su lugar.

Antes, y al menos desde 2002, ocupó algunos cargos en el sector privado.

En su columna del 5 de mayo, Loret de Mola informó que durante su gestión, Enrique Díaz Vega “les entregó el dinero en sus manitas” a Andrés Manuel y “Bobby” López Beltrán cada vez que acudían a dicha entidad y el mandatario local los recibía en persona.

“Cuando ellos no volaban a Sinaloa, los portafolios con cash aterrizaban en la Ciudad de México. Quien coordinaba esos envíos de dinero era Díaz Vega”, dice el texto de opinión, donde agregó que Díaz Vega era el enlace entre Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa.

Como contaba experiencia en los sectores empresariales y financieros, le encargaron crear una estructura empresarial para que el cártel lavara dinero.

Gerardo Mérida, la apuesta de Rocha ahora ligada al narco

Así también, Gerardo Mérida Sánchez, el exfuncionario fue la apuesta de Rubén Rocha para mejorar los índices de seguridad en la entidad; sin embargo, ambos están acusados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

En septiembre del 2023, Gerardo Mérida llegó a la institución de seguridad luego de que el entonces gobernador Rocha Moya le tomó protesta como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad.

En un anuncio del Gobierno de Sinaloa fechado el lunes 4 de septiembre de 2023, se lee que Rocha Moya lo exhortó a trabajar con “apego a la ley, en beneficio y protección de las y los sinaloenses”; no obstante, actualmente ambos están acusados por EUA de tener vínculos con el narco, en empecífico con la facción de “Los Chapitos”.

La apuesta de mejorar los índices de seguridad se vio desdibujada cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra Gerardo Mérida por estar ligado a sobornos y “pitazos” para alertar al narco sobre las redadas en laboratorios de drogas que se realizaban en la entidad.

De acuerdo con el gobierno de Sinaloa, es licenciado en Derecho y licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra. Tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.