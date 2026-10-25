Congelan exhortos para buscar solución en IMSS

La Comisión de Salud del Senado mantiene en la “congeladora” legislativa al menos una decena de exhortos presentados en el mes de octubre que solicitan la comparecencia o destitución de funcionarios del IMSS Bienestar, revertir el desabasto de medicamentos e insumos, atender las demandas de médicos y enfermeras.

Dicha comisión, presidida por el morenista José Manuel Cruz Castellanos, no ha sesionado ni dictaminado ninguno de los puntos que se han presentado, incluso por parte de senadores del partido, desde que iniciaron las movilizaciones y protestas de personal del IMSS e IMSS Bienestar.

Entre otras destacan la de la senadora Lilly Téllez, quien solicitó destituir e iniciar procedimientos penales y administrativos al coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, quien, ante los reclamos de médicos residentes por la falta de insumos, medicamentos y gasas para operar, respondió con la frase: “Si no quieren operar, no operen”.

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC), presentó un punto de acuerdo a los titulares del IMSS y del IMSS Bienestar para que expliquen las acciones para atender la crisis de desabasto de medicamentos y de insumos médicos, así como de la situación del personal de dichas dependencias que exigen mejores condiciones laborales como un salario digno.

Asimismo, senadores de oposición refirieron en tribuna el caso de la delegada del IMSS-Bienestar en Tlaxcala, Patricia Bañuelos Flores, quien envió un oficio solicitando diversos medicamentos de especialidad a la Unidad de Atención a la Salud con errores en el manejo de siglas de uso cotidiano entre el personal médico del país, lo que retrasó aún más el desabasto.

Senadores del PRI exhortaron a las autoridades de Salud y del IMSS Bienestar a fortalecer la infraestructura, el abastecimiento de medicamentos, la disponibilidad de personal médico y la prestación oportuna de servicios de salud en las comunidades rurales y de difícil acceso del país.