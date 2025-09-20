Congelan iniciativa que obliga a establecer alerta sísmica en estados

El Senado de la República aprobó en marzo del 2024 una reforma que obliga a los estados a establecer un Sistema de Alerta Temprana que avise previamente cuando ocurra un fenómeno geológico, como los sismos, además de tener la capacidad de identificarlos y evaluarlos.

La reforma turnada hace 18 meses a San Lázaro se encuentra en la llamada “congeladora legislativa”, a pesar de que la mayor parte del territorio nacional se encuentra expuesto sismos y que actualmente de las 32 entidades el Sistema de Alerta Sísmica actual tiene solo una cobertura en Ciudad de México (CDMX), Oaxaca, Chilpancingo, Acapulco y Morelia.

La reforma contempla una adición de un artículo 17 bis a la Ley General de Protección Civil, en la que plantea que este Sistema debe procurar la emisión de una alarma a través de medios tanto auditivos como visuales ante un fenómeno geológico.

Asimismo, se subraya que además de ser oportuna, tal Sistema de Alerta Temprana tiene que ser beneficiosa para cualquier persona, sin distinción de capacidad o condición de vulnerabilidad, por lo que plantea que el mecanismo tenga estímulos auditivos y visuales de manera que un mayor número de personas sea capaz de ponerse a salvo frente a un fenómeno geológico.

La reforma, acotaron los senadores en el dictamen, no contravendrá las facultades del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ya que, de acuerdo con lo establecido en la misma Ley General de Protección Civil, seguiría teniendo a su cargo la coordinación del monitoreo y alerta de fenómenos perturbadores, entre los que están no solo los geológicos, sino los hidrotermológicos y los sanitario-ecológicos.