Congresistas de EE.UU.urgen a regular la IA

Congresistas demócratas en Estados Unidos lanzaron llamados a regular la inteligencia artificial (IA), después de que expertos que han trabajado en ella advirtieron del riesgo de que “acabe” con la humanidad.

“Las mismas personas que están desarrollando esta tecnología admiten que podría amenazar el futuro de la humanidad”, señaló en su cuenta de X el senador Bernie Sanders.

Reaccionó así a la publicación en X del británico Jacob Coxon, quien renunció a su trabajo en Anthropic y advirtió que ni esta empresa ni OpenAI, donde también trabajó, “actúan de forma responsable. Están corriendo directamente hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma y están jugando con nuestras vidas”.

Agregó que “las personas que están desarrollando la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que termine la década”.

Sanders, defensor de la regulación de la IA, adelantó que “pronto presentaré un proyecto de ley para prohibir la superinteligencia y detener temporalmente el desarrollo de la IA”.

El congresista Greg Casar que también está detrás de la normativa que propone Sanders, calificó la situación de “emergencia” e instó al Congreso a “celebrar audiencias y aprobar la propuesta” de ambos políticos.

Asimismo, Lori Trahan animó a sacar adelante su proyecto de Ley Frontier, presentado junto al republicano Jay Obernolte, que apuesta por una mayor supervisión de los modelos de IA.

Indicó que el Congreso necesita actuar con “urgencia” sobre la IA. “No hacer nada al respecto de la IA es inaceptable y peligroso”.

Advirtió que en la competencia entre IA, los ganadores son la gente que tiene acciones en Anthropic u OpenAI, mientras “el resto de nosotros somos obligados a vivir con las consecuencias de lo que sea que estos sistemas nos hagan”.