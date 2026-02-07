Congresistas se reúnen para dialogar sobre el T-MEC

En reunión privada, en San Lázaro, diputados de todos los grupos parlamentarios, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, se reunieron con ocho legisladores del Congreso de Estados Unidos para dialogar sobre la relevancia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Además, trataron temas relacionados con economía, seguridad y migración, y la importancia de mantener canales legislativos abiertos para acompañar la evolución y modernización del T-MEC.

“Las delegaciones coincidieron en que la integración manufacturera, el nearshoring (relocalización de empresas) y la cooperación en sectores estratégicos como infraestructura, energía y minerales críticos representan oportunidades para fortalecer la competitividad regional, generar bienestar social y consolidar la resiliencia de América del Norte frente a los retos globales”, detallaron en un comunicado.

En materia de seguridad, se reconocieron los avances de los mecanismos de cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes, entre ellas el tráfico ilícito de armas, drogas sintéticas, flujos financieros ilegales y el crimen organizado transnacional.

“Las y los legisladores reiteraron que la coordinación debe sostenerse (…) privilegiando el intercambio de información, la capacitación y la cooperación judicial”, detalla el documento.

Respecto a la migración, se abordó la necesidad de una visión integral que combine seguridad fronteriza, protección de derechos humanos y atención a las causas estructurales de la migración.

Se resaltó la importancia de fortalecer vías regulares, la cooperación y los programas orientados al desarrollo, así como la asistencia humanitaria a personas migrantes, en particular a niñas, niños y poblaciones vulnerables.