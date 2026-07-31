Congreso aprueba reforma que blinda a docentes

Con 24 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, diputados del Congreso de Hidalgo aprobaron una reforma a la Ley de Educación del Estado para garantizar que docentes y personal administrativo no sean considerados responsables de una denuncia antes de que concluya la investigación correspondiente y exista una resolución formal.

La iniciativa fue presentada por la diputada de Nueva Alianza, Mónica Linette Reyes Martínez, y tiene como propósito fortalecer el principio de presunción de inocencia para los trabajadores de la educación.

Con la aprobación del dictamen, se adiciona el artículo 117 de la legislación estatal para establecer la obligación de las autoridades educativas y de las comunidades escolares de respetar este derecho durante el ejercicio profesional del personal educativo.

Con esta modificación, se busca evitar cualquier trato, señalamiento o comunicación que implique un juicio anticipado sobre la responsabilidad de docentes o trabajadores de la educación cuando exista una denuncia en su contra.

Se precisó que la reforma no impide la investigación de los hechos ni la imposición de sanciones si existe responsabilidad acreditada, sino que garantiza el derecho de audiencia, la defensa y el debido proceso.

De acuerdo con la legisladora promovente, la reforma establece reglas claras frente a señalamientos que pueden generar afectaciones profesionales, personales y familiares antes de que una autoridad determine jurídicamente la existencia de alguna responsabilidad.

Asimismo, se advirtió que el personal docente enfrenta actualmente una mayor carga administrativa, ambientes escolares con altos niveles de estrés y riesgos para su trayectoria profesional si se realizan acusaciones sin que previamente se garantice su derecho de defensa.