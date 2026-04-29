Congreso aprueba subasta de 3 aviones y 6 helicópteros

El pleno del Congreso de Veracruz autorizó al Gobierno del Estado la venta de nueve aeronaves, la mayoría en desuso y abandonadas, mediante un proceso de subasta pública.

Los diputados locales autorizaron que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se enajene a título oneroso mediante el proceso de subasta pública las aeronaves: 3 aviones y 6 helicópteros.

El dictamen precisó que los recursos económicos que se obtengan por la enajenación onerosa de dichos bienes serán destinados, preferentemente, a gastos contingentes no previstos y a los proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del ejercicio fiscal.

El valor comercial total de los 3 aviones y 6 helicópteros, según los avalúos periciales integrados al expediente, asciende a la cantidad de 5 millones 298 mil 300 dólares estadounidenses.

De manera paralela, el pleno aprobó el dictamen para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado a enajenar a título oneroso, mediante subasta restringida, seis unidades vehiculares propiedad del Gobierno del Estado, asignadas a la Contraloría General del Estado (CGE).