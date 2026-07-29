Congreso de Sinaloa amplía licencias de paternidad

Los trabajadores al servicio del estado y de los ayuntamientos gozarán de un permiso de 10 días con goce de sueldo cuando nazca un hijo o cuando concluya el proceso de adopción, de acuerdo con las reformas laborales de los burócratas estatales y municipales que aprobó el Congreso del Estado.

En la sesión ordinaria de la LXV Legislatura local con 36 votos a favor, se reformó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios en Sinaloa, en materia de permisos de paternidad por nacimientos o adopciones.

Como parte de las modificaciones a dichas leyes, las mujeres trabajadoras del estado y de los ayuntamientos, tendrán derecho a gozar de seis semanas de permiso con el pago de su sueldo, a partir de que concluya el proceso de adopción de un niño o una niña.

En la sesión, la diputada Monserrat López, del Partido del Trabajo, dijo que estos cambios en el ámbito laboral, coloca en el centro el bienestar de las familias y el interés superior de los niños.