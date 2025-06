Congreso esperará iniciativas de Sheinbaum

El Congreso de la Unión podrá modificar la convocatoria del periodo extraordinario y anexar las iniciativas que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum de manera extemporánea, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, en el Senado de la República, confirmó que dichas propuestas de reforma no han sido enviadas al Congreso por el Ejecutivo, pero Morena y sus aliados podrán modificar la lista de temas que se abordarán en el periodo extraordinario, en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

“No han llegado las iniciativas y si no llegan, no podrán incluirse en la convocatoria que hoy es susceptible de votarse, pero eso no evita que si se convoca a la Permanente la semana que entra, martes o miércoles, y si ya tenemos las iniciativas, se puedan incluir en una modificación a la convocatoria que hoy se aprueben”, explicó el legislador morenista.

Las iniciativas que podría enviar la Presidencia de la República, son referentes a reformas a: el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y la Ley General de Salud, en materia de prohibición de vapeadores.