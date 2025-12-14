Congreso local extingue el Imipe y crea la SABG

Con el voto en contra de la bancada del PAN, el Congreso de Morelos extinguió el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), y en su lugar creó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) con cuyo ente, dijo la bancada de Morena, se conserva el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y protección de sus datos personales, pero ahora tutelados por diversos entes gubernamentales.

El líder parlamentario del PAN, Daniel Martínez Terrazas, afirmó que la desaparición del Imipe constituye un “retroceso profundo” en materia de derechos humanos, equilibrio institucional y democracia. Aseguró que trasladar sus funciones a una Secretaría del Ejecutivo compromete la imparcialidad y debilita la rendición de cuentas en el estado.

Recordó que los gobiernos del PAN fueron impulsores de la transparencia en México y que Morelos merece instituciones fuertes, no subordinadas.

Su compañera de bancada, Andrea Gordillo, resaltó que la transparencia no estorba al buen gobierno, incomoda a quien no quiere rendir cuentas.