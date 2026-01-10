Congreso rechaza amenazas de Trump

Senadores de Morena rechazaron cualquier intervención en territorio nacional para labores militares por parte de fuerzas extranjeras, incluidas las de los Estados Unidos, pues ninguna acción armada, operación encubierta o lógica de “seguridad importada” puede colocarse por encima de nuestra Constitución ni de la voluntad soberana de la nación, aseveró la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la víspera que luego de la detención de Nicolás Maduro, las fuerzas estadounidenses comenzarán operaciones terrestres en México contra los cárteles de la droga, senadores oficialistas se manifestaron en contra.

Por ello, desde el Senado de la República sostenemos que México seguirá siendo un país que defiende su independencia, respeta a las demás naciones y exige, con la misma claridad, que se le respete. “La soberanía no se negocia, se ejerce, y hoy México lo hace con responsabilidad, con firmeza y con dignidad”.

En ese sentido, manifestó el respaldo pleno y decidido de la bancada morenista a las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior y de defensa de la soberanía nacional. “Su conducción ha sido firme, responsable y coherente con los principios históricos de nuestro país: diálogo antes que imposición, diplomacia antes que confrontación, y Constitución antes que cualquier presión externa”.

Reprueban incursión militar

La legisladora reprobó la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que se deberá dirimir en las instancias internacionales, y atajó la intención del gobierno de Trump de enviar tropas a territorio nacional con el pretexto de combatir a los cárteles del narcotráfico, al recordar que en su pasada visita a México el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firmó un Entendimiento de Seguridad con la Cancillería basado en la cooperación y la colaboración.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que corresponde a las instituciones de México combatir a los cárteles de droga en el país y no a gobiernos externos.

Lo anterior en relación a las declaraciones realizadas ayer por el presidente de la nación vecina del norte, Donald Trump, quien amenazó con realizar incursiones terrestres en territorio nacional, con elementos de su Ejército, para “atacar” a los grupos criminales que trafican con drogas.

“Claramente necesitamos que los cárteles dejen de mandar, pero nos toca a nosotros, los mexicanos”, expresó.

Señaló que debe ser prioridad, para el gobierno mexicano, el combate al crimen organizado, con miras a la renegociación del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).