Congreso recibe denuncia en contra de exfuncionaria

El Congreso de Morelos recibió una denuncia de juicio político contra América Berenice Jiménez Molina, exsecretaria de la Contraloría en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), por violaciones a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración y la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios.

La petición de juicio político fue ratificada la tarde de ayer lunes por el demandante Alejandro “N” ante la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso morelense.

Acusación

César Francisco Betancourt López, secretario de Servicios Legislativos, recibió y certificó las 18 fojas signado por el promovente donde acusa a Jiménez Molina de violentar diversos artículos de la Constitución del Estado y de las Leyes en Administración y la de Entrega Recepción, principalmente en la emisión de los lineamientos para los procedimientos de entrega-recepción pública del Poder Ejecutivo local, publicados en febrero de 2024.

El peticionario, conforme con su denuncia, ofreció diversas pruebas para acreditar los hechos en que ha incurrido la denunciada y le concedieron tres días para ratificar su escrito de solicitud de juicio político ante la Secretaría de Servicios Legislativos.

La solicitud de juicio político fue ratificada por Alejandro “N”, por el que pide dar cuenta al pleno del Congreso del Estado, y en su momento remitir el documento a la Junta Política y de Gobierno, para continuar con el trámite.