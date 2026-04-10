Congresos estatales aprueban Plan B de Sheinbaum

La madruga de ayer 9 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma fue avalada por 343 votos a favor por parte de Morena, MC, PT y PVEM; y 124 sufragios en contra del PAN y PRI, por lo que la minuta se envió a los congresos locales para su discusión y aprobación.

Baja California Sur

El Congreso de Baja California Sur aprobó por mayoría de votos —17 votos a favor y dos en contra— el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la sesión y discusión de esta jornada que se realizó sobre las 13:00 —hora local—, legisladores de oposición, del PRI, Fabrizio Del Castillo y del PAN, Guadalupe Saldaña, votaron en contra al considerar que el Plan B fue aprobado de manera apresurada y con fines políticos; mientras que diputados de la mayoría morenista lo defendieron al señalar que busca reducir privilegios y fortalecer la equidad en el acceso a cargos públicos.

Puebla

El pleno del Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen en Sesión Extraordinaria y con 34 votos a favor y cuatro en contra analizaron, discutieron y aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reformó la Constitución federal.

Las modificaciones contemplan que los Ayuntamientos estarán integrados por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, y que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 % del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.

Veracruz

Con 39 votos a favor y cuatro en contra, sin abstenciones, el pleno del Congreso de Veracruz aprobó las reformas legales constitucionales federales del llamado Plan B electoral.

Con ello, Veracruz se sumó a entidades como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Yucatán, Puebla, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala y Ciudad de México que aprobaron la minuta del denominado Plan B.

Chiapas

La Legislatura de Chiapas aprobó, por mayoría con 32 votos a favor y tres en contra, la reforma electoral, que incluye reformas a la Constitución federal, a leyes secundarias y, asimismo, “privilegia la austeridad, la democracia y la fiscalización”.

El Congreso estatal informó que ese trabajo legislativo atiende las demandas ciudadanas que exigen instituciones más sólidas y transparentes en el “ejercicio democrático” y mayor eficiencia de los recursos públicos.

Sinaloa

En sesión, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta enviada por la Cámara Federal de Diputados, en la que se contempla reformas en cuanto al número máximo de regidores por municipios, se limita las remuneraciones a funcionarios electorales y se fortalece el principio de austeridad.

Hidalgo

Con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, fue aprobado el llamado Plan B electoral en el estado de Hidalgo, donde legisladores de oposición manifestaron su preocupación al considerar que modifica el andamiaje y la composición de los Ayuntamientos.

Durante la sesión, la diputada de Morena, Diana Rangel Zúñiga, señaló que con esta propuesta cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, una sindicatura y hasta 15 regidores.

Legisladores de MC y Morena protagonizan riña

En la Cámara de Diputados, el debate en lo general y en lo particular se extendió por más de 14 horas, y en total se interpusieron 137 reservas y participaron 131 oradores, de los cuales la mayoría aprovechó para atacar a otros partidos.

Uno de los momentos que fueron destacados en redes sociales fue cuando el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil, colocara una cubeta con chapopote que recogió de las playas de Veracruz cerca del bloque de Morena.

Como respuesta, la legisladora de Morena, Paola Tenorio Adame, arrojó el contenedor sobre la alfombra en dirección al diputado de MC, a lo que él respondió: “Ya dejaron su mier…, ojalá que esta sí la limpien”.