Conmemora INE su 36 aniversario

Al conmemorar sus 36 años de creación, el Instituto Nacional Electoral (INE) reafirmó su compromiso con la democracia y el respeto al voto libre de las y los mexicanos.

En un comunicado, el INE reconoció que a lo largo de este tiempo, la participación ciudadana ha constituido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la democracia mexicana y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que garantizan el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales.

“En este aniversario, el INE reconoce la trascendencia histórica de la constitución formal del IFE y reafirma su compromiso de actuar con apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen la función electoral”, subraya el documento.

Responsabilidades

El Instituto aseguró que mantiene vigentes las responsabilidades que la Constitución y las leyes le confieren para contribuir al fortalecimiento de la democracia y la confianza ciudadana en los procesos electorales de México.

Destacó que desde el 11 de octubre de 1990, cuando se fundó el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), la autoridad electoral mexicana ha experimentado un proceso continuo de fortalecimiento jurídico, técnico y operativo, que ha contribuido a consolidar elecciones cada vez más transparentes, confiables y apegadas a los principios democráticos.

El INE resaltó las reformas que lo han fortalecido, especialmente la de 1996, que consolidó la autonomía constitucional de la institución.

Recordó que con la reforma político-electoral de 2014 asumió nuevas responsabilidades de alcance nacional, fortaleció la coordinación con los Organismos Públicos Locales y amplió sus atribuciones en beneficio de la certeza y la uniformidad de los procesos electorales en todo el país.