Conmemoran 100 años de la Normal Rural de Ayotzinapa

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia de conmemoración por los 100 años de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, acto en el que expresó su “respeto y solidaridad” con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

El titular de la SEP mencionó que esta institución “emblemática del país” destaca por la formación de miles de maestros rurales, comprometidos con la justicia histórica y la “transformación del México profundo”.

Delgado señaló que las normales rurales nacieron como un proyecto educativo comunitario inspirado en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, quienes concibieron “la escuela como Casa del Pueblo y formaron maestras y maestros que, además de enseñar a leer y escribir, acompañan a las comunidades a comprender y transformar su realidad”.

En ese sentido, aseguró que dicha tradición pedagógica es fundamento vivo de la Nueva Escuela Mexicana, la cual, dijo, retoma el enfoque humanista, crítico y comunitario que las normales rurales han practicado durante un siglo.

Mario Delgado, al encabezar esta ceremonia, sostuvo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcó un parteaguas en la vida pública del país que consolidó el llamado colectivo al “nunca más” desde la función pública.

En su intervención, reconoció a los egresados de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y garantizó que en este gobierno se honra su legado y compromiso social.