Conmemoran 197 aniversario de la Victoria de Tampico

Con el fin de conmemorar el triunfo de las armas de México sobre las fuerzas españolas, este sábado se hizo la ceremonia del 197 aniversario de la Victoria de Tampico de 1829, registrada en el sur de Tamaulipas y al norte de Veracruz.

Desde el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, autoridades estatales llevaron a cabo honores a la bandera e interpretaron el Himno Nacional Mexicano, acompañadas de la Banda de la Heroica Ciudad y Puerto de Altamira Tamaulipas. También se entonó el Himno a Tamaulipas y el Himno a la Victoria de 1829, debido a que se considera a dicha gesta como un hito en materia de soberanía nacional.

Rescatan conmemoración de la victoria de Tampico

El presidente de Rescate Histórico de México Asociación Civil, dijo que desde hace 24 años se concretó el proyecto ciudadano que rescató La Victoria de 1829 como la acción histórica más importante para el país, convirtiéndola en un “elemento de unidad e identidad local” que contribuye al progreso de la victoria y de la sociedad.

Anunció que su organización no gubernamental estará presentando proyectos y productos turísticos que consoliden una ruta de la victoria en todos los municipios de las dos entidades involucradas.

Tampico entró a la historia nacional

Por su parte, la presidenta de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, recordó que en 1829, México apenas comenzaba a caminar por sí mismo, porque la guerra por la Independencia no había terminado y el reino de España intentó recuperar el territorio que había perdido a través de una expedición de más de 3 mil hombres que desembarcó en las costas de Cabo Rojo, cerca de Tampico Alto, Veracruz.

“Fue entonces cuando Tampico y toda nuestra región entraron para siempre en la historia nacional. El Ejército mexicano y la Armada Nacional organizaron la defensa de nuestro territorio”, afirmó.

Así, la mandataria municipal indicó que son herederos de una ciudad que aprendió a levantarse frente a las adversidades; una ciudad que ha enfrentado guerras, epidemias, inundaciones, huracanes y profundas transformaciones económicas y sociales y que siempre ha encontrado en su gente la fuerza para volver a empezar: “Eso también significa ser tampiqueño”.