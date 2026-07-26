Conmemoran 25 años de las Fuerzas Especiales

Integrantes de las Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios de la Armada de México llevaron a cabo una demostración de su capacidad para conmemorar su XXV Aniversario.

En las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en el puerto de Veracruz, las unidades élite realizaron actividades deportivas, obstáculos y circuitos de natación, caminata, demostraciones de arma, transporte de herido, embarcación y tiro de precisión.

Fue en 2001 cuando fueron creadas unidades especialmente organizadas, entrenadas y equipadas en la Secretaría de Marina-Armada de México; su entrenamiento les permite operar en áreas hostiles, negadas o políticamente sensibles; sus integrantes cuentan con habilidades y capacidades únicas en su formación.

Ponencias sobre la evolución

Como parte del programa se efectuaron ponencias históricas sobre la evolución de las Fuerzas Especiales, en la que destacaron la importancia del personal y la calidad de su preparación, así como el adiestramiento que han tenido a lo largo del tiempo.

Además, se efectuó una ponencia histórica sobre la evolución de los comandos, la presentación una galería táctica con una exposición de equipo y material especializado.

Y se realizó la séptima edición de la competencia nacional Reto Quachic, actividades deportivas y de integración entre personal de las Fuerzas Especiales, Comandos Anfibios, Cadetes, personal naval en activo y retiro.

Durante la jornada, los participantes enfrentaron diversos obstáculos y circuitos como natación de 300 metros, caminata de mil 400 metros con equipo de 20 kilos y arma, transporte de herido, de embarcación, tiro de precisión, entre otros.

Los ejercicios fueron diseñados para poner a prueba su condición física, disciplina, determinación y capacidad de respuesta, promoviendo al mismo tiempo el compañerismo, la cohesión de grupo.