Conmemoran 80 aniversario del retorno del Escuadrón 201

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la ceremonia conmemorativa al 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201.

En su intervención, el comandante de la Fuerza Aérea, general de división, piloto aviador, Román Carmona Landa, dijo que los soldados del aire enfrentan desafíos distintos.

Además, brindan apoyo a la población en casos de desastre con el trabajo coordinado con el Ejército y la Guardia Nacional (GN) para la construcción de la paz y el desarrollo del país.

“Actividades que cumplimos impregnados con el espíritu de la inmortal Fuerza Aérea expedicionaria mexicana que con su emblemático escuadrón 201 cruzó el pacífico hace ocho décadas para escribir una memorable hazaña en el libro de nuestra nación”, resaltó ante cientos de elementos en el Monumento a las Águilas Caídas en el Bosque de Chapultepec.

El comandante de la Fuerza Aérea destacó que ese acto de heroísmo inspira a las nuevas generaciones de militares que visten con orgullo el uniforme de la patria.