Conmemoran Día Internacional de la Mujer

El pleno del Senado realizó una sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde legisladoras de todos los partidos expusieron su visión sobre la situación que viven la inmensa mayoría de niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país, en medio de escenarios de violencia y discriminación laboral y social.

Enfundadas en su mayoría en ropa de color morado, las senadoras oficialistas se autoelogiarón al apuntar avances y el tener la primera mujer presidenta en México; mientras que las opositoras recordaron la grave situación que se vive en materia de feminicidio, desapariciones, abusos sexuales y discriminación contra las jóvenes mexicanas.

“Habrá quienes hablaron y quien hablen de la presidenta Claudia (…) Yo prefiero hablar de Rosario, la niña de 14 años que en Oaxaca la vendieron por un marrano, un guajolote y 500 pesos a un hombre que la violaba y la golpeaba todos los días”, expuso en tribuna la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Esquivel.

Agregó que ese es el México que viven nuestras niñas, el de la violencia, el del miedo, el de la marginación y la desigualdad, el del abandono y la indiferencia, el de las sesiones solemnes y moradas cada 8 de marzo.

Visibilizar a mujeres

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado y senadora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, es resultado de la importancia de visibilizar el papel de la mujer en la construcción de un país más igualitario, no obstante, anteriormente existieron luchas, desprotección y violencia en un sistema que negaba a las mujeres su humanidad y dignidad.

Reconoció, ante la secretaria de la Mujeres, Citlalli Hernández, que la violencia, las brechas salariales y la discriminación estructural recuerdan que la igualdad sustantiva sigue siendo una tarea pendiente y resaltó las contribuciones de la presidenta de México para fortalecer las condiciones de igualdad y visibilizar el papel de las mujeres en la construcción democrática del país.