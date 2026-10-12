Conmemoran un año de la inundación en Poza Rica

Habitantes de Poza Rica y Álamo Temapache, Veracruz, conmemoraron el primer aniversario de la inundación del 10 de octubre de 2025, en la zona norte del estado por el desbordamiento de los ríos Cazones y Pantepec.

En Poza Rica, los pobladores presentaron un documental para honrar la memoria de las 27 personas fallecidas, según cifras oficiales, en diferentes colonias donde el agua alcanzó los ocho metros de altura.

“Donde el agua no borró la esperanza”, se titula el video elaborado por el sitio “I Love Poza Rica”, a partir de videos, fotografías y testimonios que los pozarricenses compartieron de los momentos que vivieron hace un año y que recuerdan con tristeza al ver que perdieron parte de su patrimonio.

“Aún duele el recordar esa noche y salir tan rápido como podías, y regresar ver que todo se había perdido. Gracias a Dios seguimos de pie y saliendo adelante, a pesar de todo lo vivido nunca estuvimos solos siempre hubo personas que se hicieron presentes ayudándonos. Dios les bendiga”, señaló Kathy Cruz, habitante de Poza Rica, uno de los municipios más afectados.

A su vez, Hipólito Moreno Tapia, habitante de Álamo Temapache, afirmó que a un año de la tragedia, el río Pantepec se encuentra relativamente en calma, pero su nivel puede cambiar en cualquier momento.

“A un año de la contingencia, que fue un viernes 10 de octubre de 2025, cuando el río Pantepec se desbordó, además de que se desbordaron otros arroyos importantes. Con la crecida del río se juntaron todos esos afluentes, inundaron las colonias de la zona baja de Álamo.

“El río Pantepec baja desde el estado de Puebla, pero kilómetros más arriba se conecta con el río Vinazo. Hacía el sur este río avanza y unos 18 kilómetros más abajo tiene otro nombre y se llama río Tuxpan, aunque es el mismo afluente, pero ya con el nombre de río Tuxpan desemboca en el Golfo de México”, detalló.

Habitantes no pierden de vista al río Cazones

Aun el temor de que la tragedia se repita está latente en Poza Rica. Las últimas lluvias elevaron la preocupación entre la población, al grado de que por primera vez las autoridades municipales realizaron pruebas de sonido, voz y sirenas en los altavoces colocados en distintos puntos de la ciudad para alertar ante el desbordamiento del afluente Cazones, la eterna amenaza de esta localidad.

“Esta es la primera prueba de audio enviada a los equipos de Poza Rica por parte de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz”, se escuchó en los altavoces la tarde del viernes 2 de octubre, como una medida preventiva.

Previo al primer aniversario de la inundación, el miedo se reactivó entre los habitantes de las colonias Gaviotas, Granjas, Morelos, 27 de Septiembre e Ignacio De la Llave, las más afectadas por el desbordamiento de Cazones.

“El miedo sigue, aunque el domingo bajó la lluvia. No sabemos cómo van las autoridades con el muro que según iban a construir en el río Cazones”, comentó Bibiana González, habitante de las Gaviotas.

Se informan por grupos de WhatsApp

La población del municipio se está organizando en redes sociales y mediante grupos de WhatsApp para informarse sobre las condiciones del río, en una Poza Rica que todavía no se recupera del golpe del año pasado, pues los damnificados no terminan de remodelar su casa y algunos establecimientos comerciales afectados siguen cerrados.

En calles y avenidas cercanas al Cazones se observan colchones y basura que arrastró el río al desbordarse, huellas de la tragedia que dejó 27 muertos en este municipio y que no han sido borradas.

Aunque el primer aniversario del desastre se convirtió en el tema comentado en Las Granjas, los habitantes no pierden de vista al afluente, que actualmente tiene corriente y sube y baja de nivel dependiendo de las lluvias en la sierra norte de Puebla.

Según Protección Civil, el nivel se encontraba en 1.50 metros, sin que en este momento represente un riesgo para la comunidad.

Sin muro

El Universal solicitó información al municipio de Poza Rica sobre las obras y acciones realizadas durante el último año para evitar una nueva tragedia, pero no obtuvo respuesta de alguna autoridad.

Sin embargo, un funcionario que solicitó anonimato dice al Gran Diario de México que no se ha construido el muro de contención en el río Cazones que prometió la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a las colonias afectadas. Aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una licitación para la obra, la cual se declaró desierta, pero que se volverá a lanzar.