Conoce lo que no pueden hacer los cobradores

Los despachos de cobranza se han convertido en una verdadera pesadilla para muchas personas debido a las prácticas inapropiadas en las que incurren para cobrar deudas a los consumidores.

Ante las situaciones de acoso que viven día a día, los clientes, principalmente de instituciones bancarias, han presentado múltiples quejas contra estas empresas de cobro.

Estos despachos son intermediarios de bancos, tiendas departamentales y otras entidades comerciales, que tienen como objetivo recuperar extrajudicialmente el pago de deudas, por medio de negociaciones o reestructuración de créditos o financiamientos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es el encargado de regular estos despachos, evitando que se realicen prácticas inapropiadas.

Ante esta situación, Profeco dio a conocer las pautas para que los despachos no sean penalizados, y que no afecten a los usuarios de las instituciones bancarias con llamadas constantes y cobros extra al monto de la deuda. Cosas que los despachos de cobranza no pueden hacer:

- Realizar visitas o llamadas telefónicas después de las 10:00 pm y antes de las 7:00 am, de acuerdo al huso horario de cada región.

- Establecer algún contacto en un teléfono o correo electrónico diferente al proporcionando por la entidad comercial.

- Utilizar lenguaje ofensivo o palabras altisonantes, así como acosar o amenazar al deudor, avales, familiares o alguna otra persona.

- Usar números de teléfono donde aparezca en el identificador de llamada como “no disponible”, “confidencial” o cualquier leyenda que haga imposible identificar al remitente de la llamada.

- Comunicarse con personas distintas al individuo que tiene la deuda.

¿Qué hacer si te acosan?

La institución mexicana ha puesto a disposición de los consumidores, algunos canales de comunicación que pueden utilizar en caso de que se requiera presentar alguna queja: los teléfonos a comunicarse son 55 5568 8722 y 800 468 8722 y los correos electrónicos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.