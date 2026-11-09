Conquista IPN primer lugar en ranking de patentes

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) conquistó el primer lugar del ranking de patentes en México, como resultado de las investigaciones y desarrollos realizados por su comunidad científica.

En ese sentido, explicó que en 2025 alcanzó un récord histórico de 73 títulos, la cifra más alta de su historia, con lo que superó a todas las instituciones de educación superior y centros de investigación, tanto públicos como privados.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el IPN registró un crecimiento significativo en el número de patentes, impulsado por la capacidad inventiva de su comunidad científica, integrada por mil 680 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Al respecto, el director general del Instituto, Arturo Reyes Sandoval, expresó que estos resultados reflejan la calidad, el profesionalismo y el trabajo cotidiano que se desarrolla en las aulas y los centros de investigación.

Destacó que estas cifras muestran el potencial científico del IPN y ponen de manifiesto la excelencia académica de sus escuelas y centros distribuidos en todo el país.

Por su parte, la directora de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica (Dsett) del IPN, Claudia Marina Espitia Dager, detalló que la mayor parte de las patentes obtenidas en 2025 corresponden a los sectores de salud, comunicaciones, energía, electrónica, metalurgia, medio ambiente y transporte, entre otros.