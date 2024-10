Consejera califica tómbola en Senado como “masacre”

Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, calificó como “masacre” el sorteo por tómbola del Senado para seleccionar los jueces que irán a elección en 2025.

“Es una ‘masacre’ donde mis compañeras y compañeros juzgadores, y me incluyo, estamos en una tómbola definiendo la vida de, no solamente nuestras carreras, de nuestras familias, sino de la justicia en México”, dijo la magistrada al asistir este sábado a la movilización que trabajadores del Poder Judicial Federal realizan frente al Senado de la República.

En entrevista, López Benítez expresó que siempre han buscado dialogar con los senadores de la República, sin embargo, dijo, los convocaron a unos diálogos donde de entrada les dijeron que la reforma va.

“Entonces fue un diálogo de sordos, más bien un ejercicio de escucha. […] Yo estoy aquí como magistrada, como persona de carrera judicial, no tengo una voz autorizada de mis compañeras y compañeros del consejo, por lo cual no quisiera yo hacer algún pronunciamiento porque no vengo en representación de nadie, sino solamente por la convicción personal que 35 años de carrera judicial me significan”, dijo.

Al preguntarle qué opina sobre la próxima destitución de jueces, contestó que no se trata solo de perder el trabajo, sino que personas que han dedicado su vida a la judicatura, con una carrera judicial amplia, transparente, con conocimientos y con una capacitación constante, “que el propio Estado mexicano ha invertido en ella, de un día para otro sean borradas de un plumazo a través de algo que parece chiste, que es una tómbola”.

Respecto a la ampliación del paro de labores que trabajadores de la Coalición de 32 Circuitos Unidos determinaron, López Benítez dijo que corresponde a la base trabajadora resolver si continúan o lo suspenden.

Declinan 25 magistrados

Y un total de 25 magistrados y cuatro jueces de circuito declinaron participar en el proceso para ser electos por voto popular el 1 de junio del 2025, en el marco de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los expedientes remitidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al Senado de la República, se trata de cuatro jueces de distrito con sede en los estados de Guerrero, Nuevo León y dos más en la Ciudad de México.

Asimismo, de los 25 magistrados de circuito que declinaron ser parte de este proceso de voto popular de jueces, magistrados y ministros, destacan integrantes de Tribunales Colegiados en Materia Penal, del Trabajo, de Apelaciones, Administrativa y Civil, entre otros.

Ellos con sede en ciudades como Tijuana, Tlaxcala, Cuernavaca, Mexicali, Monterrey y Hermosillo, entre otras.

Poder reformador se encuentra en un frenesí sin precedentes

Por otra parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, expresó sus opiniones acerca de la política en el país.

“En los momentos en que se habla de los movimientos ocurridos hace dos siglos, el poder reformador se encuentra en un frenesí sin precedentes en los años recientes, aprobando una serie de modificaciones estructurales que prometen transformar radicalmente la manera en que se estructura el poder político de nuestra nación”, señaló el ministro del Máximo Tribunal, durante una conferencia con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1824 en la Facultad de Derecho (FD) de la Unam.

También argumentó que un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, por lo que es necesario rememorar que cada uno de los sucesos de la actualidad no es más que un eslabón, una cadena que se prolonga hacia el pasado, el presente es consecuencia de nuestro pasado y causa activa de nuestro futuro.

“Vale la pena preguntarse por qué dedicar este tiempo a estudiar lo que pasó antes, mientras que ocurre tanto en este momento y más allá”, dijo.

Recordó el catedrático de la FD, que en abril de 2023 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró una acción de inconstitucionalidad, donde se realizaron modificaciones en relación con la estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional (GN), específicamente a su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional.