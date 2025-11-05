Consejeras defienden permanencia de los OPL

Los Organismos Públicos Locales (OPL) son parte fundamental para garantizar la paridad y derechos políticos de las mujeres en los estados, donde se debe tomar en cuenta las necesidades y condiciones de cada región, afirmaron consejeras locales ante autoridades del INE.

La Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales (AMCEE) presentó su propuesta a considerar para la reforma electoral, en un diálogo con autoridades del INE.

La consejera del Instituto Electoral de Zacatecas, Yazmín Raveles Pasillas, sostuvo que los institutos electorales locales no son sólo una estructura administrativa de personas, sino el funcionariado especializado en la organización de elecciones locales y el primer contacto para las mujeres que piden asesoría y ayuda ante las violencias que enfrentan a nivel municipal.

Fryda Libertad Licano, consejera del Instituto Electoral de Chihuahua y expresidenta de AMCEE, señaló que los organismos locales han demostrado que la paridad requiere medidas diferenciadas y contextualizadas para cada estado, por ejemplo, reglas con mecanismos de alternancia, verticalidad, horizontalidad de género, además de bloques de competitividad que consideran las condiciones sociales, económicas y políticas propias de cada entidad federativa.