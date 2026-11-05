Consigue amparo empresa para recuperar helicópteros

La empresa veracruzana Agrogema Agro, dedicada a la fumigación de cultivos, obtuvo dos amparos contra la Fiscalía General de la República (FGR), institución que cateó presuntamente de manera ilegal sus instalaciones y aseguró seis helicópteros y una aeropista.

La compañía, con operaciones de fumigación de plantíos en el municipio de Medellín de Bravo, logró la protección de la justicia federal para dejar sin efecto el cateo y para ordenar la devolución de los bienes asegurados.

El abogado de la empresa, Jorge Reyes Peralta, informó que ambos recursos fueron resueltos a favor de su representada, al considerar que las actuaciones de la FGR en Veracruz, encabezada por Mauricio Alexandro Rosaldo García, estuvieron sustentadas en procedimientos ilegales.

Fue en enero del presente año cuando la delegación en Veracruz de la FGR anunció que había asegurado una aeropista ilegal, donde presuntamente se realizaban actividades ilícitas; sin embargo, la compañía demostró estar constituida legalmente y contar con todos los permisos oficiales para operar.