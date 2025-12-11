Consolidan protección a derechos humanos

Para la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, México atraviesa una etapa histórica de grandes avances en la consolidación de los derechos humanos.

“Lo alcanzado en los últimos años es innegable y refleja el compromiso del Estado con la igualdad, con la justicia y con la democracia. Este progreso contrasta con las décadas pasadas, marcadas por prácticas autoritarias que vulneraron sistemáticamente los derechos fundamentales, normalizaron el despojo de recursos naturales y el empobrecimiento del pueblo y lo privaron del derecho de elegir a sus gobernantes”, dijo.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Piedra enfatizó que el organismo ha trabajado con convicción para darle a la Comisión lo que siempre debió de ser su esencia y razón de ser: el carácter de auténtica defensoría del pueblo, sensible a las desigualdades, capaz de escuchar a quienes históricamente no habían tenido voz.

“Hoy podemos estar orgullosos de que hemos evolucionado hacia una Comisión que no sólo reacciona frente a las violaciones a derechos humanos, sino que las previene, que no se conforma con engrosar el número de quejas que atiende y de recomendaciones que emite, sino que todos los días trabaja para que ambas se reduzcan a tal punto que el respeto a los derechos humanos sean una normalidad cotidiana”, manifestó.

Aseguró que los principios con los que se rige la Comisión Nacional son la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, igualdad y transparencia.