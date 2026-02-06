Constitución debe ser instrumento para pacificar

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró que la Constitución solo podrá ser el instrumento para pacificar al país si todos la cumplimos.

Durante la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la diputada de Acción Nacional declaró que la reforma electoral pondrá los valores a prueba.

En el Teatro de la República de Querétaro, López Rabadán celebró que por primera vez en la historia hicieron uso de la voz tres mujeres, representantes del Legislativo y Ejecutivo.

“Nuestra Constitución debe ser un acuerdo interinstitucional que nos permita construir un país libre de violencia para todas y todos los mexicanos con el objetivo claro de alcanzar la paz.

“Lo reitero: nuestra Constitución debe ser el instrumento para pacificar a México”, declaró.

“Solo el respeto y el cumplimiento de la Constitución pueden devolverle al país la paz y la tranquilidad”, insistió.

Como presidenta de la Cámara de Diputados, reconoció la prioridad ciudadana que “obliga a trabajar juntos, conscientes de que cada persona debe ser respetada en su dignidad y protegida en su integridad”.

Comentó que el reto es lograr congruencia entre lo que dice la Constitución y la realidad que viven las familias mexicanas.

También la legisladora hizo un llamado a honrar la vida pública desde la decencia.

“Si nuestro ejercicio público demuestra que tenemos compromiso con la patria, que trabajamos hacia el bien común, que buscamos evitar el dolor evitable, la gente podrá confiar en lo público, en las leyes y en la Constitución.

“La discusión de la reforma electoral pondrá estos valores a prueba”, declaró.

“Respetar la Constitución, en su esencia, implica necesariamente cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación”, añadió López Rabadán.