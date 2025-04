Construimos paz y prosperidad: Sheinbaum

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque simultáneo de la Clase Nacional de Boxeo en todas las plazas públicas del país, a través de un enlace a las 32 entidades, como parte del eje de Atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia, somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás”, aseveró.

Ante 42 mil mexicanos de todas las edades, quienes pintaron de verde, blanco y rojo, la plancha del Zócalo para la Clase Nacional de Boxeo, destacó que esta actividad muestra que México es un país que dice sí a la educación, al deporte, a la paz y al amor.

“Las y los jóvenes mexicanos dicen: ‘No a la violencia, no a las adicciones’. El pueblo de México dice: ‘No al racismo, no al clasismo, no al machismo’. El pueblo de México dice: ‘Sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor’”, aseveró

La jefa del Ejecutivo Federal aseguró que, además, la Clase Nacional de Boxeo es ejemplo de que el deporte hace a las personas más libres, sanas y felices.

“La Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices; muestra que cuando nos organizamos nada es imposible; muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso. México es maravilloso. Como México, no hay dos. Las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país. La Clase Nacional de Boxeo dice en un solo grito: ¡Viva México!”, agregó.

Zócalo se transforma en ring por la paz

Apenas empezaba a salir el sol y cientos de personas comenzaban a llegar al Zócalo para participar en la Clase Nacional de Boxeo por la paz y contra las adicciones, junto a leyendas como Julio César Chávez, Óscar de la Hoya, Rubén “El Púas” Olivares, Roberto “Manos de Piedra” Durán e Irma “Torbellino” García.

Con ropa deportiva y con playeras de los tres colores de la bandera mexicana - verde, blanco y rojo-, mujeres, hombres, infancias, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y drag queens se pusieron los guantes de box para participar en esta actividad masiva junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, y otros personajes políticos. También se aprovechó el momento para mandar un saludo hasta Palenque al expresidente López Obrador.

Las campanas de la Catedral Metropolitana sonaron para anunciar la misa, pero también para acompañar esta actividad. La falta de viento mantuvo “apagada” la bandera monumental del Zócalo capitalino.

La presidenta dio inicio a esta clase. Con tenis blancos, pants, playera blanca y peinada con cola de caballo, Sheinbaum Pardo ofreció un mensaje político-deportivo para después bajar del templete.

Felicita a clavadistas mexicanos por triunfo

En otro orden de ideas, Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los clavadistas mexicanos Juan Celaya y Osmar Olvera por la medalla de oro que obtuvieron en la prueba de trampolín 3 metros sincronizado varonil, en la Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2025.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo también reconoció a las hermanas Mía y Lía Cueva porque ganaron plata en la misma prueba femenil.

“No cabe duda, como México no hay dos”, expresó la presidenta.

En el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, la dupla Celaya-Olvera selló su victoria con 430.23 puntos.

Mientras que las hermanas Cueva lograron un puntaje de 298.08 para asegurar el segundo lugar y subir al podio.