Construyen buque para misiones de vigilancia

La Secretaría de Marina (Semar) presentó la nueva clase de buque Multipropósito (MPV), con un avance general del 37 % del acero estructural adquirido en 2024.

La dependencia informó que este buque es un diseño moderno para misiones de vigilancia de largo alcance, ayuda humanitaria y Plan Marina.

Indicó que para cumplir con lo anterior, contará con capacidades tales que permitan cumplir su cualidad de multipropósito a través de: amplia habitabilidad, hospital fijo y capacidad de hospital modular, amplia capacidad de carga sobre cubierta y vehículos, capacidad de transporte de vehículos anfibios de mediana escala.

También embarcaciones menores y transporte de personal, gran capacidad para helicópteros y drones, así como diseño flexible para adaptarse a necesidades futuras.

La Semar resaltó que este proyecto de construcción considera entrar en operaciones en el 2029.