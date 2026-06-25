Cónsul de EUA en Nogales se despide de Sonora

La cónsul general de Estados Unidos en Nogales, Michelle N. Ward, se despidió oficialmente de la comunidad del norte de Sonora tras concluir su encargo diplomático, resaltando los logros alcanzados en materia de seguridad, desarrollo económico, educación y fortalecimiento de la relación entre México y Estados Unidos.

A través de una carta dirigida a los habitantes de la región, Ward agradeció el respaldo recibido durante su estancia en Sonora y destacó que la relación bilateral se fortaleció mediante proyectos estratégicos y acciones conjuntas entre autoridades de ambos países.

La diplomática recordó que durante su gestión se concretó la construcción y apertura de un nuevo edificio consular en Nogales, una obra que, afirmó, refleja el compromiso permanente del gobierno estadounidense con la frontera Sonora-Arizona y la cooperación binacional.