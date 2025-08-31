Cónsul general de Cuba visita Yucatán

El cónsul general de Cuba en Yucatán, Raisel Calvo Margolles, reconoció que la isla aún enfrenta los efectos que dejó la pandemia por covid-19 en el sector turístico, uno de los pilares de su economía.

A esta situación se añade el bloqueo económico y las sanciones de Estados Unidos, que continúan afectando directamente la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos.

“El bloqueo, la asfixia económica a nuestro país. Persecución a transacciones económicas, a los turistas que llegan a nuestro país.

“Recientemente hemos visto medidas de prohibición de viaje a Cuba. Luego de la pandemia, hubo un bajón de turismo internacional de todas partes del mundo y estamos en proceso de recuperación paulatina”, explicó el diplomático.

Adversidades

Pese a este panorama adverso, Calvo Margolles aseguró que el gobierno cubano desarrolla estrategias enfocadas en la atracción de visitantes y en el fortalecimiento económico.

Estas acciones, dijo, ya comienzan a mostrar señales alentadoras que permiten proyectar una recuperación gradual del turismo.